"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения - РИА Новости, 16.12.2025
12:59 16.12.2025 (обновлено: 13:05 16.12.2025)
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения - РИА Новости, 16.12.2025
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения
Российские ученые уже выбрали на Луне область, наиболее интересную с точки зрения создания лунной базы, эту область будут изучать с помощью лунохода, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
луна
роскосмос
луна
Новости
луна, роскосмос
Луна, Роскосмос
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения

"Роскосмос" рассказал об выборе зоны на Луне для изучения с помощью лунохода

Луноход. Павильон "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР
Луноход. Павильон Космос на Выставке достижений народного хозяйства СССР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Луноход. Павильон "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские ученые уже выбрали на Луне область, наиболее интересную с точки зрения создания лунной базы, эту область будут изучать с помощью лунохода, сообщил заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой.
"Уже выбрана область определенная на Луне, наиболее интересная с точки зрения создания лунной базы. Вот он (луноход-исследователь - ред.) там будет ездить, исследовать грунт", - сказал Кутовой в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".
Он уточнил, что в рамках нацпроекта "Космос" запланированы шесть автоматических лунных станций, четыре из которых будут посадочными, а две - орбитальными.
