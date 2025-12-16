https://ria.ru/20251216/roskosmos-2062358164.html
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения
2025-12-16T12:59:00+03:00
2025-12-16T12:59:00+03:00
2025-12-16T13:05:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские ученые уже выбрали на Луне область, наиболее интересную с точки зрения создания лунной базы, эту область будут изучать с помощью лунохода, сообщил заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой.
"Уже выбрана область определенная на Луне
, наиболее интересная с точки зрения создания лунной базы. Вот он (луноход-исследователь - ред.) там будет ездить, исследовать грунт", - сказал Кутовой в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".
Он уточнил, что в рамках нацпроекта "Космос" запланированы шесть автоматических лунных станций, четыре из которых будут посадочными, а две - орбитальными.