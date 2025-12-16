"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские ученые уже выбрали на Луне область, наиболее интересную с точки зрения создания лунной базы, эту область будут изучать с помощью лунохода, сообщил заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой.

Он уточнил, что в рамках нацпроекта "Космос" запланированы шесть автоматических лунных станций, четыре из которых будут посадочными, а две - орбитальными.