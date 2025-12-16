Рейтинг@Mail.ru
07:38 16.12.2025
"Роскосмос" опроверг сообщения о прекращении пилотируемой программы
Российская пилотируемая программа не прекращена из-за повреждения стартового стола ракет "Союз" на Байконуре, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 16.12.2025
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская пилотируемая программа не прекращена из-за повреждения стартового стола ракет "Союз" на Байконуре, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Заместитель генерального директора госкорпорации (Дмитрий Баранов - ред.) опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу", - говорится в сообщении.
На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Роскосмосе" рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре
07:32
Сейчас на космодром прибыли все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола, работа идет в две смены.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Работу МКС могут продлить, считает эксперт
2 ноября, 01:25
 
