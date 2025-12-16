"Роскосмос" опроверг сообщения о прекращении пилотируемой программы

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская пилотируемая программа не прекращена из-за повреждения стартового стола ракет "Союз" на Байконуре, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Заместитель генерального директора госкорпорации (Дмитрий Баранов - ред.) опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Сейчас на космодром прибыли все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола, работа идет в две смены.

Ранее " Роскосмос " сообщил, что ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября. Тогда же в госкорпорации заверили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы и в ближайшем времени повреждения будут устранены.