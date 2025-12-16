"Роскосмос" опроверг сообщения о прекращении пилотируемой программы

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская пилотируемая программа не прекращена из-за повреждения стартового стола ракет "Союз" на Байконуре, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Заместитель генерального директора госкорпорации (Дмитрий Баранов - ред.) опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Сейчас на космодром прибыли все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола, работа идет в две смены.
Ракета отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом. Корабль в этот же день пристыковался к МКС и штатно доставил экипаж на борту станции.
