В Москве рассмотрят иск владельцев облигаций "Росгеологии" к эмитенту - РИА Новости, 16.12.2025
17:48 16.12.2025
В Москве рассмотрят иск владельцев облигаций "Росгеологии" к эмитенту
Арбитражный суд Москвы 30 января приступит к повторному рассмотрению группового иска владельцев облигаций государственного АО "Росгеология" о взыскании с...
В Москве рассмотрят иск владельцев облигаций "Росгеологии" к эмитенту

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 30 января приступит к повторному рассмотрению группового иска владельцев облигаций государственного АО "Росгеология" о взыскании с эмитента более 1 миллиарда рублей долга, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее арбитражные суды передали это дело по подсудности в суд общей юрисдикции, но Верховный суд России в октябре вернул его в арбитражный суд первой инстанции, признав, что все истцы являются квалифицированными инвесторами и спор связан с предпринимательской деятельностью.
"Росгеология" в сентябре 2024 года сообщила, что допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре зарегистрировал иск Андрея Забродина в интересах группы лиц. Изначально к нему присоединились банк "РЕСО Кредит", страховые компании АО "РЕСО-Гарантия" и ООО "Общество страхование жизни "РЕСО-Гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст" и ООО "Автоэкспертфинанс". Позже присоединились еще три юрлица, включая "Петербургский социальный коммерческий банк" и "Хоум Кредит энд Финанс банк", и 60 физлиц.
На заседании в марте столичный арбитражный суд решил передать дело в Мосгорсуд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. К такому решения суд пришел, поскольку "истец и преимущественно иные члены группы, являются физическими лицами, не обладающими статусом ИП, спор не является корпоративным, не вытекает из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей".
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал такое решение. В судебном акте апелляции говорится, что "постановление вступает в законную силу со дня принятия и обжалованию не подлежит". Несмотря на это, Забродин, полагая, что иск связан с экономической деятельностью, в июне направил в ВС РФ кассационную жалобу, которую удовлетворила Судебная коллегия по экономическим спорам.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. В июле этого года "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
Заголовок открываемого материала