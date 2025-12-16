Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 16.12.2025 (обновлено: 13:51 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/rosaviatsiya-2062360203.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 16.12.2025
Во Внуково сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:07:00+03:00
2025-12-16T13:51:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg
https://ria.ru/20251213/aviakompanija-2061778637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e1a6dc776d18f647f3a320eda61dbdf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли временные ограничения

Росавиация сняла временные ограничения во Внуково

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково" сняты, сообщила Росавиация.
" Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря, 01:08
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала