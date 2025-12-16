https://ria.ru/20251216/rosaviatsiya-2062360203.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.12.2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
Росавиация сняла временные ограничения во Внуково