Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
18:44 16.12.2025 (обновлено: 18:48 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/rosatom-2062465909.html
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях - РИА Новости, 16.12.2025
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях
На исследовательских реакторных установках Научного дивизиона "Росатома" в Димитровграде завершены испытания образцов топлива высокотемпературного... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:44:00+03:00
2025-12-16T18:48:00+03:00
димитровград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
окбм африкантов
время науки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062465611_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9b8eb27557f2da76f8e5c5f8c6a45f8f.jpg
https://ria.ru/20251215/gigafabrika-2062192700.html
https://ria.ru/20251212/arkhiv-2061708509.html
димитровград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062465611_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_dbe39f45f06f090321ae56e8ea586de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитровград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", окбм африкантов
Димитровград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ОКБМ Африкантов, Время науки

В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях

© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях
В Росатоме завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На исследовательских реакторных установках Научного дивизиона "Росатома" в Димитровграде завершены испытания образцов топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) IV поколения при температурах до 1700 C, сообщает госкорпорация.
Работы проводятся в рамках реализуемого АО "Концерн Росэнергоатом" комплексного инвестпроекта разработки атомной энерготехнологической станции на базе ВТГР
Росатом запустил первую в России гигафабрику литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Под Калининградом запустили первую в России гигафабрику накопителей энергии
15 декабря, 17:32
Объектами испытаний стали образцы топливных компактов ВТГР - графитовые цилиндры с равномерно распределенными по объему сферическими микротвэлами, разработанные в АО "НИИ НПО "ЛУЧ" (входит в Научный дивизион "Росатома"). До проведения реакторных испытаний в предельных режимах, которые могут достигаться в реакторе в случае нарушения нормальных условий эксплуатации, образцы были облучены в исследовательских реакторах в штатных для этого вида топлива условиях (температурах в диапазоне 1000-1200 C) до различной глубины выгорания.
Перед проведением реакторного эксперимента на площадке АО "Институт реакторных материалов" (входит в Научный дивизион "Росатома") топливные компакты ВТГР были предварительно облучены в реакторе ИВВ-2М до выгорания не менее 12% тяжелых атомов, что соответствует среднему проектному выгоранию разрабатываемого в госкорпорации реактора ВТГР. "При этом в процессе облучения в штатных условиях доля выхода газообразных продуктов деления из микротвэлов фиксировалась на уровне примерно на порядок меньше, чем положено согласно требованиям главного конструктора реакторной установки к топливу ВТГР (АО "ОКБМ Африкантов"). По программе эксперимента специалисты АО "ИРМ" провели испытания одного из облученных топливных компактов в течение примерно 300 часов при температуре на уровне 1600 С", - говорится в сообщении.
Во время реакторных экспериментов специалисты научных институтов "Росатома" обеспечивали периодический и онлайн-контроль активности проб газа из облучательных ампул, где размещались объекты испытаний. Экспериментальные данные по активности газообразных продуктов деления в объеме ампулы позволяют сделать вывод о сохранении герметичности защитных покрытий микротвэлов в ходе эксперимента). Обеспечение в ходе облучения образцов топлива ВТГР непрерывного онлайн-контроля активности ключевых газообразных продуктов деления реализован российскими экспериментаторами впервые в отечественной практике и соответствует лучшим мировым практикам проведения подобных исследований, подчеркивается в сообщении.
Как отметил куратор работ со стороны АО "Концерн Росэнергоатом" Федор Григорьев, результаты экспериментов дополняют массив данных, полученных с 2021 года в рамках программы расчетно-экспериментального обоснования топлива ВТГР.
"По результатам реакторных испытаний и послереакторных исследований получено более двадцати образцов топлива ВТГР с достижением выгорания от 3 % до 13 % тяжелых атомов. К настоящему моменту мы можем обоснованно говорить о подтверждении заложенных в проекте реакторной установки ВТГР максимальных проектных пределов в части эксплуатации отечественного микросферического топлива", – приводятся в сообщении слова Григорьева.
По словам начальника лаборатории АО "НИИ НПО "ЛУЧ" Владислава Туманова, испытания опытных образцов топливных компактов подтвердили их работоспособность, а также технологичность принятых научно-технических решений.
"Наши специалисты провели огромную работу. Создали уникальную технологию внешнего гелирования, которая позволяет получать микросферические материалы, в частности сердечник из диоксида урана диаметром 400 микрон. В ходе реализации проекта были изготовлены уникальные единицы оборудования для нанесения TRISO-покрытий на полученные микросферические материалы, собран исключительный научно-технический базис и аналитическая методическая база для контроля качества полученных полупродуктов и конечных изделий. Разработаны и отработаны технологии производства как на установках укрупненной лабораторной производительности, так и на опытно-промышленной линии. Это трудовой успех всего коллектива", — подчеркнул Туманов.
В 2026 году специалисты "Росатома" планируют перейти к реакторным испытаниям опытных образцов топлива, изготовленных специалистами АО "НИИ НПО "ЛУЧ" на импортонезависимой опытно-промышленной линии производства топлива ВТГР.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
12 декабря, 17:22
 
Время наукиДимитровградГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОКБМ Африкантов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала