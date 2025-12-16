В "Росатоме" завершен цикл испытаний топлива ВТГР в экстремальных условиях

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На исследовательских реакторных установках Научного дивизиона "Росатома" в Димитровграде завершены испытания образцов топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) IV поколения при температурах до 1700 C, сообщает госкорпорация.

Работы проводятся в рамках реализуемого АО "Концерн Росэнергоатом" комплексного инвестпроекта разработки атомной энерготехнологической станции на базе ВТГР

Объектами испытаний стали образцы топливных компактов ВТГР - графитовые цилиндры с равномерно распределенными по объему сферическими микротвэлами, разработанные в АО "НИИ НПО "ЛУЧ" (входит в Научный дивизион "Росатома"). До проведения реакторных испытаний в предельных режимах, которые могут достигаться в реакторе в случае нарушения нормальных условий эксплуатации, образцы были облучены в исследовательских реакторах в штатных для этого вида топлива условиях (температурах в диапазоне 1000-1200 C) до различной глубины выгорания.

Перед проведением реакторного эксперимента на площадке АО "Институт реакторных материалов" (входит в Научный дивизион "Росатома") топливные компакты ВТГР были предварительно облучены в реакторе ИВВ-2М до выгорания не менее 12% тяжелых атомов, что соответствует среднему проектному выгоранию разрабатываемого в госкорпорации реактора ВТГР. "При этом в процессе облучения в штатных условиях доля выхода газообразных продуктов деления из микротвэлов фиксировалась на уровне примерно на порядок меньше, чем положено согласно требованиям главного конструктора реакторной установки к топливу ВТГР (АО "ОКБМ Африкантов"). По программе эксперимента специалисты АО "ИРМ" провели испытания одного из облученных топливных компактов в течение примерно 300 часов при температуре на уровне 1600 С", - говорится в сообщении.

Во время реакторных экспериментов специалисты научных институтов "Росатома" обеспечивали периодический и онлайн-контроль активности проб газа из облучательных ампул, где размещались объекты испытаний. Экспериментальные данные по активности газообразных продуктов деления в объеме ампулы позволяют сделать вывод о сохранении герметичности защитных покрытий микротвэлов в ходе эксперимента). Обеспечение в ходе облучения образцов топлива ВТГР непрерывного онлайн-контроля активности ключевых газообразных продуктов деления реализован российскими экспериментаторами впервые в отечественной практике и соответствует лучшим мировым практикам проведения подобных исследований, подчеркивается в сообщении.

Как отметил куратор работ со стороны АО "Концерн Росэнергоатом" Федор Григорьев, результаты экспериментов дополняют массив данных, полученных с 2021 года в рамках программы расчетно-экспериментального обоснования топлива ВТГР.

"По результатам реакторных испытаний и послереакторных исследований получено более двадцати образцов топлива ВТГР с достижением выгорания от 3 % до 13 % тяжелых атомов. К настоящему моменту мы можем обоснованно говорить о подтверждении заложенных в проекте реакторной установки ВТГР максимальных проектных пределов в части эксплуатации отечественного микросферического топлива", – приводятся в сообщении слова Григорьева.

По словам начальника лаборатории АО "НИИ НПО "ЛУЧ" Владислава Туманова, испытания опытных образцов топливных компактов подтвердили их работоспособность, а также технологичность принятых научно-технических решений.

"Наши специалисты провели огромную работу. Создали уникальную технологию внешнего гелирования, которая позволяет получать микросферические материалы, в частности сердечник из диоксида урана диаметром 400 микрон. В ходе реализации проекта были изготовлены уникальные единицы оборудования для нанесения TRISO-покрытий на полученные микросферические материалы, собран исключительный научно-технический базис и аналитическая методическая база для контроля качества полученных полупродуктов и конечных изделий. Разработаны и отработаны технологии производства как на установках укрупненной лабораторной производительности, так и на опытно-промышленной линии. Это трудовой успех всего коллектива", — подчеркнул Туманов.