РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил возможности российского рынка для китайских инвесторов в бизнес-школе университета Фудань, говорится РИА Новости, 16.12.2025
экономика
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил возможности российского рынка для китайских инвесторов в бизнес-школе университета Фудань, говорится в сообщении РЭЦ.
"Работа с российскими поставщиками может помочь снизить себестоимость производства, рассказал представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе университета Фудань", - говорится в сообщении РЭЦ.
Семинар был организован для слушателей престижной программы Executive MBA (EMBA) по приглашению руководства школы. Трехчасовой интенсивный семинар на китайском языке был посвящен стратегиям развития бизнеса с российскими компаниями и импорту продукции из России.
В своем выступлении Бажов детально разобрал ключевые возможности и перспективы, которые российский рынок открывает для китайских инвесторов. Основное внимание было уделено практическим аспектам.
"Особый интерес аудитория уделила тому, как работа с российскими поставщиками может помочь снизить себестоимость производства. Мы также поговорили о том, какие механизмы, включая использование специальных экономических зон (СЭЗ) в РФ, позволяют повысить конкурентоспособность продукции при обратном экспорте в Китай. Отдельно внимание на семинаре мы уделили мерам поддержки РЭЦ российским экспортерам и как они помогают китайскому бизнесу расширять ассортимент закупаемых в России товаров", – рассказал Бажов.