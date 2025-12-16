РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов

Представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе Университета Фудань

© Фото : Пресс-служба РЭЦ Представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе Университета Фудань

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил возможности российского рынка для китайских инвесторов в бизнес-школе университета Фудань, говорится в сообщении РЭЦ.

"Работа с российскими поставщиками может помочь снизить себестоимость производства, рассказал представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе университета Фудань", - говорится в сообщении РЭЦ.

Семинар был организован для слушателей престижной программы Executive MBA (EMBA) по приглашению руководства школы. Трехчасовой интенсивный семинар на китайском языке был посвящен стратегиям развития бизнеса с российскими компаниями и импорту продукции из России.

В своем выступлении Бажов детально разобрал ключевые возможности и перспективы, которые российский рынок открывает для китайских инвесторов. Основное внимание было уделено практическим аспектам.