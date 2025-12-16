Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/rets-2062425548.html
РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов
РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов - РИА Новости, 16.12.2025
РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил возможности российского рынка для китайских инвесторов в бизнес-школе университета Фудань, говорится РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:33:00+03:00
2025-12-16T16:33:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062421347_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_684afaf7be370696f2eaa8a6786c77de.jpg
https://ria.ru/20251216/sertifikat-2062421011.html
https://ria.ru/20251216/standart-2062304682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062421347_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_54f6c8271ec8a4710aa7df7940f1573d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ представил возможности российского рынка для китайских инвесторов

РЭЦ представил возможности российского рынка в бизнес-школе университета Фудань

© Фото : Пресс-служба РЭЦПредставитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе Университета Фудань
Представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе Университета Фудань - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе Университета Фудань
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил возможности российского рынка для китайских инвесторов в бизнес-школе университета Фудань, говорится в сообщении РЭЦ.
"Работа с российскими поставщиками может помочь снизить себестоимость производства, рассказал представитель Российского экспортного центра в Китае Евгений Бажов на семинаре для китайских предпринимателей в бизнес-школе университета Фудань", - говорится в сообщении РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
РЭЦ вручил ярославским экспортерам еще 8 сертификатов "Сделано в России"
16:18
Семинар был организован для слушателей престижной программы Executive MBA (EMBA) по приглашению руководства школы. Трехчасовой интенсивный семинар на китайском языке был посвящен стратегиям развития бизнеса с российскими компаниями и импорту продукции из России.
В своем выступлении Бажов детально разобрал ключевые возможности и перспективы, которые российский рынок открывает для китайских инвесторов. Основное внимание было уделено практическим аспектам.
"Особый интерес аудитория уделила тому, как работа с российскими поставщиками может помочь снизить себестоимость производства. Мы также поговорили о том, какие механизмы, включая использование специальных экономических зон (СЭЗ) в РФ, позволяют повысить конкурентоспособность продукции при обратном экспорте в Китай. Отдельно внимание на семинаре мы уделили мерам поддержки РЭЦ российским экспортерам и как они помогают китайскому бизнесу расширять ассортимент закупаемых в России товаров", – рассказал Бажов.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Смоленская область полностью внедрила региональный экспортный стандарт
10:34
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала