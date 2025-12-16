Рейтинг@Mail.ru
Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 16.12.2025 (обновлено: 18:27 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/reshenie-2062455280.html
Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно
Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно - РИА Новости, 16.12.2025
Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно
Решение Верховного суда по квартире певицы Ларисы Долиной вступает в силу немедленно, говорится в сообщении Верховного суда в Max. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:55:00+03:00
2025-12-16T18:27:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451272_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_e526427512ac7c3dd067b53ec66bfeae.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062391009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451272_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_130b1c10f543b238b356689a7fce674e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, дело о квартире долиной, происшествия
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Происшествия

Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение Верховного суда по квартире певицы Ларисы Долиной вступает в силу немедленно, говорится в сообщении Верховного суда в Max.
Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, и направил в апелляцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры.
"Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
Вчера, 14:53
 
Лариса ДолинаДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала