МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли - РИА Новости, 16.12.2025
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли
Решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ... РИА Новости, 16.12.2025
закавказье
россия
женева (город)
снг
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли
Калугин: решение о месте проведения женевских дискуссий по Закавказью не принято