Рейтинг@Mail.ru
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/reshenie-2062288736.html
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли - РИА Новости, 16.12.2025
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли
Решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:03:00+03:00
2025-12-16T09:03:00+03:00
закавказье
россия
женева (город)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20251216/kalugin-2062218131.html
закавказье
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
закавказье, россия, женева (город), снг
Закавказье, Россия, Женева (город), СНГ
МИД: решение о переносе женевских дискуссий по Закавказью пока не приняли

Калугин: решение о месте проведения женевских дискуссий по Закавказью не принято

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Решение о переносе регулярных заседаний международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в другое место пока не принято", -указал он.
"Для этого необходимо обеспечить консенсус среди всех участников формата. Над этим продолжает работать российская сторона при поддержке наших абхазских и югоосетинских союзников", - добавил Калугин.
Он отметил, что "данная тема остается безусловным приоритетом Москвы, Сухума и Цхинвала, императивность такой задачи продиктована недружественными действиями Швейцарской Конфедерации".
Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Михаил Калугин: Запад активизировал деструктивные усилия на Южном Кавказе
09:00
 
ЗакавказьеРоссияЖенева (город)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала