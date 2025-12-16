Рейтинг@Mail.ru
17:58 16.12.2025 (обновлено: 18:12 16.12.2025)
Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой
гуандун
китай
фошань
гуандун
китай
фошань
гуандун, китай, фошань
Гуандун, Китай, Фошань
Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой

Китайская школьница установила мировой рекорд по прыжкам со скакалкой

© Кадр видео из соцсетейЧэнь Цзясинь
Чэнь Цзясинь - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Чэнь Цзясинь
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Ученица средней школы в провинции Гуандун на юго-востоке Китая установила мировой рекорд по прыжкам со скакалкой, сделав за минуту 422 прыжка, сообщает китайская газета "Бэйцзин жибао".
Рекорд был установлен на предварительном этапе открытого турнира по прыжкам со скакалкой среди подростков в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.
"Ученица средней школы города Фошань провинции Гуандун Чэнь Цзясинь... показала результат в 422 прыжка за одну минуту", - говорится в сообщении издания.
В январе местные СМИ сообщали, что 23-летний студент из китайского Университета Чанцзи Алапати Йимайер установил мировой рекорд, прыгнув на скакалке 388 раз за минуту.
ГуандунКитайФошань
 
 
