Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой
Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой - РИА Новости, 16.12.2025
Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой
Ученица средней школы в провинции Гуандун на юго-востоке Китая установила мировой рекорд по прыжкам со скакалкой, сделав за минуту 422 прыжка, сообщает... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:58:00+03:00
2025-12-16T17:58:00+03:00
2025-12-16T18:12:00+03:00
гуандун
китай
фошань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062458800_0:78:809:533_1920x0_80_0_0_fff015ce8db58dcc1d0cf76d7672d7d9.jpg
гуандун
китай
фошань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062458800_0:2:809:608_1920x0_80_0_0_9173b1f675e3391c2e309953d31b1396.jpg
гуандун, китай, фошань
Китайская школьница установила рекорд по прыжкам со скакалкой
Китайская школьница установила мировой рекорд по прыжкам со скакалкой