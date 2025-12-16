https://ria.ru/20251216/region-2062409340.html
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе - РИА Новости, 16.12.2025
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе
Уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось сократить в два с лишним раза с 2018 года, доложил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ... РИА Новости, 16.12.2025
