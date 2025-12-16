Рейтинг@Mail.ru
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе
15:48 16.12.2025
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о сокращении уровня бедности в регионе

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось сократить в два с лишним раза с 2018 года, доложил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин во вторник провел рабочую встречу с Коковым в Кремле.
"Хотел отдельно, буквально несколько слов, коснуться уровня бедности. Мы с 2018 года в два с лишним раза сократили: с 24,9% до 11,7% снизили. И ожидаем, что в 2025 году эта цифра будет чуть более 10%", - сказал Коков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Исследование показало снижение уровня бедности в России
17 ноября, 01:59
 
РоссияКазбек КоковВладимир ПутинКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
