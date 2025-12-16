https://ria.ru/20251216/region-2062408502.html
Уровень безработицы в Кабардино-Балкарии сократился почти вдвое с 2024 года и составил 0,5% от всего трудоспособного населения республики, доложил глава региона РИА Новости, 16.12.2025
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о снижении уровня безработицы в регионе
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Уровень безработицы в Кабардино-Балкарии сократился почти вдвое с 2024 года и составил 0,5% от всего трудоспособного населения республики, доложил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин
во вторник провел рабочую встречу с Коковым в Кремле.
"У нас сегодня в экономике занято порядка 420 тысяч человек. Если взять безработицу... почти вдвое с прошлого года сократилась и составляет сегодня 2 тысячи человек – это 0,5% от всей рабочей силы в республике, трудоспособного населения", – сказал Коков
.
Предыдущая встреча Путина с Коковым проходила в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. На ней президент и глава субъекта обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.