Глава Кабардино-Балкарии рассказал о снижении уровня безработицы в регионе

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Уровень безработицы в Кабардино-Балкарии сократился почти вдвое с 2024 года и составил 0,5% от всего трудоспособного населения республики, доложил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыдущая встреча Путина с Коковым проходила в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. На ней президент и глава субъекта обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.