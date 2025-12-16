https://ria.ru/20251216/region-2062394850.html
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ежегодном росте доходов региона
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ежегодном росте доходов региона
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Кабардино-Балкарии ежегодно растут, в 2024 году они выросли на 18%, в 2025 году - на 19%, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во вторник Путин
провел рабочую встречу с Коковым в Кремле.
"Хотел бы отдельно коснуться бюджета. Доход бюджета 2024 года составлял 70,6 миллиарда рублей. Но самое главное, что мы видим здесь, это рост собственных доходов: 21,1 миллиарда рублей в прошлом году собственных, только регионального бюджета, без учета муниципалитетов. Это рост 118%", - сказал Коков
.
Он добавил, что эта динамика сохраняется и в текущем году.
"Мы получили плюсом 2,8 миллиарда рублей только собственных доходов, это рост 119%. Это все позволяет, конечно же, решать социальные вопросы, задачи, которые обозначены именно региональным законодательством", - отметил глава Кабардино-Балкарии.