Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ежегодном росте доходов региона

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Кабардино-Балкарии ежегодно растут, в 2024 году они выросли на 18%, в 2025 году - на 19%, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник Путин провел рабочую встречу с Коковым в Кремле.

"Хотел бы отдельно коснуться бюджета. Доход бюджета 2024 года составлял 70,6 миллиарда рублей. Но самое главное, что мы видим здесь, это рост собственных доходов: 21,1 миллиарда рублей в прошлом году собственных, только регионального бюджета, без учета муниципалитетов. Это рост 118%", - сказал Коков

Он добавил, что эта динамика сохраняется и в текущем году.