Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ - РИА Новости, 16.12.2025
18:39 16.12.2025
Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ
Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ - РИА Новости, 16.12.2025
Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ
Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 16.12.2025
лос-анджелес
в мире
сша
лос-анджелес
сша
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ

TMZ : номер отеля, где скрывался сын Роба Райнера Ник, был в крови

© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в воскресенье. Как сообщает портал, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой Роб и Ник поссорились.
Согласно порталу, 32-летний Ник Райнер заселился в отель Pierside Santa Monica около четырёх часов утра в воскресенье, всего спустя несколько часов после ссоры с отцом. Как заявили источники, молодой человек при заселении выглядел обеспокоенным, однако следов, говорящих об участии в конфликте, не было.
Как сообщают источники, когда персонал отеля пришёл в номер для уборки, душ в номере был "полон крови", пятна крови были и на кровати. Окна были занавешены одеялами.
В понедельник полиция Лос-Анжелеса сообщила об аресте Ника Райнера по подозрению в убийстве.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Трамп заявил, что умерший режиссер Райнер был им одержим
