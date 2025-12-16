Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ

https://ria.ru/20251216/rayner-2062466092.html
Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, пишет TMZ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, сообщает портал TMZ
со ссылкой на источники.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в воскресенье. Как сообщает портал, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой Роб и Ник поссорились.
Согласно порталу, 32-летний Ник Райнер заселился в отель Pierside Santa Monica около четырёх часов утра в воскресенье, всего спустя несколько часов после ссоры с отцом. Как заявили источники, молодой человек при заселении выглядел обеспокоенным, однако следов, говорящих об участии в конфликте, не было.
Как сообщают источники, когда персонал отеля пришёл в номер для уборки, душ в номере был "полон крови", пятна крови были и на кровати. Окна были занавешены одеялами.
В понедельник полиция Лос-Анжелеса сообщила об аресте Ника Райнера по подозрению в убийстве.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".