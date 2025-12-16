Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, сообщает портал Номер отеля, в котором скрывался сын убитого режиссёра Роба Райнера Ник после предполагаемого убийства своих родителей, был в крови, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в воскресенье. Как сообщает портал, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой Роб и Ник поссорились.

Согласно порталу, 32-летний Ник Райнер заселился в отель Pierside Santa Monica около четырёх часов утра в воскресенье, всего спустя несколько часов после ссоры с отцом. Как заявили источники, молодой человек при заселении выглядел обеспокоенным, однако следов, говорящих об участии в конфликте, не было.

Как сообщают источники, когда персонал отеля пришёл в номер для уборки, душ в номере был "полон крови", пятна крови были и на кровати. Окна были занавешены одеялами.

В понедельник полиция Лос-Анжелеса сообщила об аресте Ника Райнера по подозрению в убийстве.