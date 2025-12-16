Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили 20 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 16.12.2025 (обновлено: 16:35 16.12.2025)
Средства ПВО сбили 20 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило журналистам Минобороны... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калужская область
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Брянская область
Средства ПВО сбили 20 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило журналистам Минобороны России.
"Шестнадцатого декабря текущего года в период с 12.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией московского региона", - говорится в сообщении.
