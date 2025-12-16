https://ria.ru/20251216/pvo-2062358075.html
Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:58:00+03:00
2025-12-16T12:58:00+03:00
2025-12-16T13:02:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
москва
Новости
ru-RU
москва, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин
