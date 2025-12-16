https://ria.ru/20251216/pvo-2062286718.html
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 83 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
вооруженные силы украины
тверская область
республика крым
московская область (подмосковье)
россия
брянская область
тверская область
республика крым
московская область (подмосковье)
калужская область
смоленская область
