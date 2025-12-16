Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 16.12.2025 (обновлено: 09:14 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/pvo-2062286718.html
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 16.12.2025
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 83 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:35:00+03:00
2025-12-16T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
вооруженные силы украины
тверская область
республика крым
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251216/seversk-2062284929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
тверская область
республика крым
московская область (подмосковье)
калужская область
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины, тверская область, республика крым, московская область (подмосковье), калужская область, смоленская область, вкп(б)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Тверская область, Республика Крым, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Смоленская область, ВКП(б)

ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 83 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
08:03
Российские военные сбили:
  • 64 БПЛА — над Брянской областью;
  • девять — над Калужской;
  • пять — над Смоленской;
  • по два — над Крымом и Московским регионом, в том числе один, летевший в сторону столицы;
  • один — над Тверской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныТверская областьРеспублика КрымМосковская область (Подмосковье)Калужская областьСмоленская областьВКП(б)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала