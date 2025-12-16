Рейтинг@Mail.ru
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года" - РИА Новости, 16.12.2025
23:51 16.12.2025 (обновлено: 23:58 16.12.2025)
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года"
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года" - РИА Новости, 16.12.2025
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года"
Президент России Владимир Путин находится в контакте с министрами, вице-премьерами и сотрудниками администрации президента по обращениям россиян на программу... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:51:00+03:00
2025-12-16T23:58:00+03:00
россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в контакте с министрами, вице-премьерами и сотрудниками администрации президента по обращениям россиян на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, просматривая обращения граждан.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
Вчера, 21:43
"И по этим темам президент напрямую общается с министрами, с вице-премьерами, с помощниками по администрации (президента — ред.), запрашивает справки, обновляет свой массив информации", — сказал Песков в эфире "России 24".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что просмотр обращений граждан дает Путину "уникальное понимание настроений граждан".
Сбор вопросов на "Итоги года" стартовал в начале месяца. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать "ГигаЧат" Сбербанка.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
13 декабря, 11:58
 
