Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 16.12.2025
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО

Песков: после эфира «Итогов года с Путиным» Путин может пообщаться с героями СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после эфира программы "Итоги года с Владимиром Путиным" глава государства может пообщаться с героями СВО, которые принимали участие в обработке обращений граждан.
Песков во вторник посетил колл-центр прямой линии с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений.
"Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться", - сказал Песков, обращаясь к героям спецоперации.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Западные журналисты примут участие в прямой линии Путина, заявил Песков
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
