https://ria.ru/20251216/putin-2062497709.html
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО - РИА Новости, 16.12.2025
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после эфира программы "Итоги года с Владимиром Путиным" глава государства может пообщаться с героями... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:18:00+03:00
2025-12-16T22:18:00+03:00
2025-12-16T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062493813.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин после прямой линии может пообщаться с героями СВО
Песков: после эфира «Итогов года с Путиным» Путин может пообщаться с героями СВО