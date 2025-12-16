Путин поздравил Межведомственную комиссию по защите гостайны с 30-летием

«

"Поздравляю вас с 30-летием создания коллегиального органа ‒ Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. За прошедшие годы комиссия накопила серьёзный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны. При её координирующей роли были разработаны ключевые нормативные документы, обеспечивающие режим секретности, допуск граждан и организаций к государственной тайне", - говорится в телеграмме.