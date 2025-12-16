Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.