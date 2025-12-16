Рейтинг@Mail.ru
20:44 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/putin-2062487358.html
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
2025-12-16T20:44:00+03:00
2025-12-16T20:44:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Песков заявил, что Путин ежедневно занимается подготовкой к прямой линии

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Он давно начал это делать (знакомиться с поступающими вопросами - ред.) и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда", - сказал Песков журналистам.
По его словам, главе государства каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений
Вчера, 18:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
