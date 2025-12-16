https://ria.ru/20251216/putin-2062487358.html
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии - РИА Новости, 16.12.2025
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
Президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.12.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Новости
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
