Путину направляют вопросы, поступающие на прямую линию, сообщил Песков
Путину направляют вопросы, поступающие на прямую линию, сообщил Песков - РИА Новости, 16.12.2025
Путину направляют вопросы, поступающие на прямую линию, сообщил Песков
Президенту РФ Владимиру Путину направляют подборки с вопросами, которые поступают на прямую линию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
Путину направляют вопросы, поступающие на прямую линию, сообщил Песков
