На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений

Отмечается, что по состоянию на 18.00 поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер Max и 262 тысячи СМС-сообщений. Также получено 175 тысяч обращений через соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений и 20 тысяч вопросов через приложение.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.