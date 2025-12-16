Рейтинг@Mail.ru
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/putin-2062471217.html
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений - РИА Новости, 16.12.2025
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений
Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил Кремль. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:51:00+03:00
2025-12-16T18:51:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_167:0:2967:1575_1920x0_80_0_0_3d31b85f9e8b60b3087a4a0e6cbb1a02.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062352272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_9c3cbb3fab46af55809e40390a824f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений

На прямую линию с Путиным поступило более 1,6 млн обращений

© РИА Новости / Кристина КормилицынаВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 1,6 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил Кремль.
"Итоги года с Владимиром Путиным": поступило более 1,6 миллиона вопросов", - говорится в сообщении Кремля на платформе Max.
Отмечается, что по состоянию на 18.00 поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер Max и 262 тысячи СМС-сообщений. Также получено 175 тысяч обращений через соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений и 20 тысяч вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Вчера, 12:46
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала