15:36 16.12.2025
Путин оценил вклад ХМАО в обеспечение энергетической безопасности России
экономика
россия
владимир путин
ханты-мансийск
экономика, россия, владимир путин, ханты-мансийск
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ханты-Мансийск
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей экономики РФ, обеспечение энергетической безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил жителей региона с открытием филиала Национального центра "Россия".
Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава ХМАО-Югры рассказал о мерах по привлечению инвестиций в регион
16 октября, 18:43
"Впечатляют современные достижения жителей югорского края. Регион, который в этом году достойно отметил свое 95-летие, последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что жители региона по праву могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, возводили города и посёлки, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
"Здесь реализуются востребованные программы в сфере образования, здравоохранения и культуры, экологии и туризма, уделяется приоритетное внимание сбережению самобытных обычаев и традиций коренных народов Севера", - добавил он.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Возможность обеспечения электричеством всего УрФО обсудили в Минэнерго
14 октября, 11:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинХанты-Мансийск
 
 
