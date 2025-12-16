https://ria.ru/20251216/putin-2062406004.html
Путин оценил вклад ХМАО в обеспечение энергетической безопасности России
Путин оценил вклад ХМАО в обеспечение энергетической безопасности России - РИА Новости, 16.12.2025
Путин оценил вклад ХМАО в обеспечение энергетической безопасности России
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:36:00+03:00
2025-12-16T15:36:00+03:00
2025-12-16T15:36:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
ханты-мансийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_59e3fcc206c5f2dc737696f1500e0bdd.jpg
https://ria.ru/20251016/investitsii-2048700053.html
https://ria.ru/20251014/elektrichestvo-2048140070.html
россия
ханты-мансийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_617:0:3197:1935_1920x0_80_0_0_438454abc135370e4f727b0a6f480e72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, ханты-мансийск
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ханты-Мансийск
Путин оценил вклад ХМАО в обеспечение энергетической безопасности России
Путин: ХМАО вносит неоценимый вклад в стратегические отрасли экономики
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей экономики РФ, обеспечение энергетической безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил жителей региона с открытием филиала Национального центра "Россия".
"Впечатляют современные достижения жителей югорского края. Регион, который в этом году достойно отметил свое 95-летие, последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны", - отметил Путин
.
Президент подчеркнул, что жители региона по праву могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, возводили города и посёлки, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
"Здесь реализуются востребованные программы в сфере образования, здравоохранения и культуры, экологии и туризма, уделяется приоритетное внимание сбережению самобытных обычаев и традиций коренных народов Севера", - добавил он.