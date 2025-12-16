https://ria.ru/20251216/putin-2062400443.html
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала наццентра "Россия"
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала наццентра "Россия" - РИА Новости, 16.12.2025
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала наццентра "Россия"
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с открытием в регионе филиала Национального центра "Россия". РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:22:00+03:00
2025-12-16T15:22:00+03:00
2025-12-16T15:22:00+03:00
общество
россия
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062126297.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин
Общество, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала наццентра "Россия"
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала национального центра "Россия"