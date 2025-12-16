https://ria.ru/20251216/putin-2062383140.html
Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР
Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР - РИА Новости, 16.12.2025
Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым отметил положительную динамику в республике по вопросам, связанным со... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:26:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым отметил положительную динамику в республике по вопросам, связанным со здравоохранением.
"Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу", - сказал Путин
Коков сообщил президенту, что показатель удовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи в республике составляет 64,5%.
"Неплохо. Я бы сказал, это, в целом, хорошая динамика, хороший результат", - подчеркнул Путин.