Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР - 16.12.2025
14:26 16.12.2025
Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым отметил положительную динамику в республике по вопросам, связанным со... РИА Новости, 16.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым отметил положительную динамику в республике по вопросам, связанным со здравоохранением.
"Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу", - сказал Путин.
Коков сообщил президенту, что показатель удовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи в республике составляет 64,5%.
"Неплохо. Я бы сказал, это, в целом, хорошая динамика, хороший результат", - подчеркнул Путин.
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе
Заголовок открываемого материала