Мюнхенская речь Путина была пророческой, считает Милорад Додик

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, в которой он подверг критике однополярное мироустройство и планы расширения НАТО, была пророческой, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Мне в свое время выпала возможность присутствовать на той Мюнхенской конференции, на которой Владимир Путин выступил со своей речью. Это было актуально не только тогда. Это была, по сути, пророческая речь. Путин был предельно точен и понятен, но Запад был ослеплен своей мощью", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как полагает Додик, в тот момент Запад был опьянен властью, полагая, что в мире нет никакой альтернативной силы, кроме них, а другие державы, включая Россию, должны покориться их либеральной идеологии. По мнению политика, в планах Запада был развал России на несколько частей, как когда-то развал Югославии, однако Москва оказалась сильнее.
"То, что я наблюдаю сейчас – Путин, то есть Российская Федерация не защищала саму себя. Она защищала достижения мировой цивилизации. Если бы Россия была покорена, мир выглядел бы совсем иначе. Вообще Россию нельзя покорить, какими бы ни были ожидания Запада", - подчеркнул он.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
