Мюнхенская речь Путина была пророческой, считает Милорад Додик

"Мне в свое время выпала возможность присутствовать на той Мюнхенской конференции, на которой Владимир Путин выступил со своей речью. Это было актуально не только тогда. Это была, по сути, пророческая речь. Путин был предельно точен и понятен, но Запад был ослеплен своей мощью", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".