Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии

Коков представил подробный доклад о социально-экономическом развитии региона, в частности, рассказал о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта в рамках реализации программы модернизации первичного звена. По его данным, медосмотрами охвачено почти 70% взрослого населения региона - более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5%.