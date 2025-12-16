Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 16.12.2025
14:08 16.12.2025 (обновлено: 14:31 16.12.2025)
Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.
Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле. 16 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи в Кремле. 16 декабря 2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.
Коков представил подробный доклад о социально-экономическом развитии региона, в частности, рассказал о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта в рамках реализации программы модернизации первичного звена. По его данным, медосмотрами охвачено почти 70% взрослого населения региона - более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5%.
Глава республики также указал на рост числа туристов за девять месяцев этого года на 5% - всего регион посетило около 1,5 миллиона человек.
“Впереди зимний период, лыжи”, - отметил Путин, на что Коков рассказал, что в предстоящий зимний сезон только в Приэльбрусье ожидается порядка 470 тысяч туристов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Коков расскажет президенту о делах в своем субъекте, отметив, что глава государства постоянно продолжает работу с главами регионов.
Предыдущая встреча Путина с Коковым проходила в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. На ней президент и глава субъекта обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.
