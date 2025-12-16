МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас анализирует справочную информацию из ведомств, статистику перед прямой линией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 16.12.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Президент РФ Владимир Путин сейчас анализирует справочную информацию из ведомств, статистику перед прямой линией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
россия
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Владимир Путин. Архивное фото