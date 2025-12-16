Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 16.12.2025
12:50 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/putin-2062354558.html
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 16.12.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Президент РФ Владимир Путин сейчас анализирует справочную информацию из ведомств, статистику перед прямой линией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:50:00+03:00
2025-12-16T12:50:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Песков: Путин перед прямой линией анализирует справочную информацию из ведомств

© РИА Новости / Кристина КормилицынаВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас анализирует справочную информацию из ведомств, статистику перед прямой линией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам он (Путин - ред.), естественно, анализирует справочную информацию из ведомств, которая запрашивается для подготовки к мероприятию, статистику и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Число обращений на "Итоги года с Путиным" превысило 1,3 миллиона
