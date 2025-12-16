Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
11:57 16.12.2025
Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении народной артистке, актрисе, режиссеру Светлане Дружининой подчеркнул, что она принадлежит к плеяде выдающихся... РИА Новости, 16.12.2025
россия, светлана дружинина, владимир путин
Культура, Россия, Светлана Дружинина, Владимир Путин
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении народной артистке, актрисе, режиссеру Светлане Дружининой подчеркнул, что она принадлежит к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народная артистка России, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Дружинина отмечает во вторник 90-летие.
"C огромным удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от близких, коллег, друзей и, конечно, от почитателей Вашего блистательного, вдохновенного дарования. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы Вашей биографии отмечены яркими актёрскими и режиссёрскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что через годы актрисе удалось пронести молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность. Он пожелал Светлане Дружининой и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Режиссер Светлана Дружинина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Режиссер с душой актрисы: уникальный путь Светланы Дружининой в кино
08:00
 
КультураРоссияСветлана ДружининаВладимир Путин
 
 
