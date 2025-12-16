https://ria.ru/20251216/putin-2062326779.html
Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем
Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем - РИА Новости, 16.12.2025
Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении народной артистке, актрисе, режиссеру Светлане Дружининой подчеркнул, что она принадлежит к плеяде выдающихся... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:57:00+03:00
2025-12-16T11:57:00+03:00
2025-12-16T11:57:00+03:00
культура
россия
светлана дружинина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062096383_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_dc4c429a824aa3df492b5f45ee340f29.jpg
https://ria.ru/20251216/druzhinina-2062149108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062096383_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d49994bddae18158bde3f3c4ff820d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана дружинина, владимир путин
Культура, Россия, Светлана Дружинина, Владимир Путин
Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем
Путин поздравил Светлану Дружинину с 90-летием
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении народной артистке, актрисе, режиссеру Светлане Дружининой подчеркнул
, что она принадлежит к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народная артистка России
, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Дружинина
отмечает во вторник 90-летие.
"C огромным удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от близких, коллег, друзей и, конечно, от почитателей Вашего блистательного, вдохновенного дарования. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы Вашей биографии отмечены яркими актёрскими и режиссёрскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что через годы актрисе удалось пронести молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность. Он пожелал Светлане Дружининой и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.