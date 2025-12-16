Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем

"C огромным удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от близких, коллег, друзей и, конечно, от почитателей Вашего блистательного, вдохновенного дарования. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы Вашей биографии отмечены яркими актёрскими и режиссёрскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства", - говорится в поздравлении.