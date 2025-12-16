https://ria.ru/20251216/pushilin-2062299555.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Свято-Покровского
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Свято-Покровского
ВС РФ успешно продвигаются в районе Свято-Покровского, это следующий населенный пункт после Северска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.12.2025
