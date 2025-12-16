Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют зону контроля в Константиновке, рассказал Пушилин - РИА Новости, 16.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 16.12.2025 (обновлено: 10:21 16.12.2025)
ВС России расширяют зону контроля в Константиновке, рассказал Пушилин
ВС России расширяют зону контроля в Константиновке, рассказал Пушилин
Российские войска расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.12.2025
ВС России расширяют зону контроля в Константиновке, рассказал Пушилин

Пушилин заявил о расширении ВС РФ зоны контроля в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим расширение зоны контроля и в самой Константиновке. Наши подразделения продолжают и в самом населенном пункте развивать успехи, но также еще и продолжают охват данного населенного пункта", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
12 декабря, 06:01

Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

На минувшей неделе глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о том, что российские бойцы контролируют в Константиновке 45% зданий. В свою очередь, командующий Южной группировкой Сергей Медведев заявил, что соединения, воюющие на Краматорско-Дружковском направлении, сосредоточили основные усилия на освобождении этого населенного пункта.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы РФВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
