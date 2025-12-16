Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

На минувшей неделе глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о том, что российские бойцы контролируют в Константиновке 45% зданий. В свою очередь, командующий Южной группировкой Сергей Медведев заявил, что соединения, воюющие на Краматорско-Дружковском направлении, сосредоточили основные усилия на освобождении этого населенного пункта.