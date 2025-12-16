ПСБ наградили премией Retail Finance Awards 2025 за клиентский сервис

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ПСБ получил специальную награду СХ-AWARD (Премия за управление клиентским опытом) в рамках ежегодной премии Retail Finance Awards 2025 (Премия в области розничного финансирования) за высочайшее качество сервиса, клиентоориентированность и стремление к совершенству, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Профессиональное жюри высоко оценило показатели портфеля кредитных карт ПСБ, отметив карту "180 дней без %" за качество сервиса, функциональность и быстрый рост в условиях ограниченных ресурсов.

Ключевым аспектом при выборе кредитной карты для клиентов становится продолжительность льготного периода. Карта "180 дней без %" является флагманским продуктом банка и имеет один из самых больших грейс-периодов на банковском рынке на текущий день. Клиенты могут совершать покупки и в течение полугода не платить проценты за пользование лимитом.

"В 2025 году портфель кредитных карт ПСБ показал рост 90% год к году, аналогичный показатель для всего банковского сектора составил 7,5%. Такой значительный результат подтверждает эффективность выбранной стратегии и высокий уровень доверия к продуктам банка. Прозрачность системы начислений кешбэка, различные акции, позволяющие сэкономить на покупках, и продолжительный беспроцентный период – главные преимущества нашей карты. Мы продолжим развивать линейку кредитных продуктов, предлагая инновационные решения и выгодные условия. В планах на следующий год – расширение партнерской сети для предоставления дополнительных бонусов и привилегий держателям карт ПСБ", — приводит пресс-служба слова начальника управления кредитных карт ПСБ Алексея Дикарева.

Премия Retail Finance Awards — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России, которую ежегодно вручает журнал The Retail Finance ("Розничные финансы"). Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла.

Кредитная карта "180 дней без %" . Льготный период кредитования 180 дней для карт, оформленных в период с 11.09.2024. Льготный период кредитования 180 дней начинается с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита — 59,467%, ставка — 59,99%, кредитный лимит от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж — 3% от суммы основного долга. Смс-информирование 199 рублей в месяц. Условия действительны для карт, выданных с 01.12.2025. Услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Банк ПСБ", а также договор дистанционного банковского обслуживания в ПАО "Банк ПСБ".

Информация актуальна с 15.12.2025 и может быть изменена.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Изучите все условия кредита в разделе "Кредитные карты".