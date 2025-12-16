Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском - РИА Новости, 16.12.2025
13:54 16.12.2025
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском - РИА Новости, 16.12.2025
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском
Прокуратура Брянской области организовала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе М-3, в результате которого пострадали 10 детей и 11 взрослых, сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, брянская область, брянский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Брянская область, Брянский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском

РИА Новости: прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском

ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Брянской области организовала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе М-3, в результате которого пострадали 10 детей и 11 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Проверка организована", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Брянской области сообщили о лобовом столкновении легкового автомобиля Chevrolet с микроавтобусом, осуществлявшим перевозку детей, на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе. Десять несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров микроавтобуса, а также водители транспортных средств доставлены в медучреждения для оказания помощи.
Последствия ДТП в городском округе Ступино. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
Вчера, 12:09
 
ПроисшествияБрянская областьБрянский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
