Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском
Прокуратура Брянской области организовала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе М-3, в результате которого пострадали 10 детей и 11 взрослых, сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, брянская область, брянский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
