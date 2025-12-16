Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом под Брянском

ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Брянской области организовала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе М-3, в результате которого пострадали 10 детей и 11 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.