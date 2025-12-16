Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об увольнении из спортивного комплекса "Брянск" всех тренеров по фигурному катанию, сообщили в региональном надзорном органе.
«
"Прокуратурой Володарского района города Брянска организована проверка по сигналу в СМИ "В Брянске из школы фигурного катания ушли все тренеры: родители бьют тревогу", в которой сообщается об увольнении тренерского состава по фигурному катанию ГАУ СК "Брянск"… Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) руководства спортивной школы, а также решен вопрос о необходимости применения мер реагирования", – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора района Сергей Рожков встретился с инициативной группой родителей, они высказали претензии к качеству образовательного процесса. На встрече присутствовали заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, директор регионального департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и представители спортивной школы.