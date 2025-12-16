Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы - РИА Новости, 16.12.2025
23:45 16.12.2025
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы - РИА Новости, 16.12.2025
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы
Прокуратура проверяет информацию об увольнении из спортивного комплекса "Брянск" всех тренеров по фигурному катанию, сообщили в региональном надзорном органе. РИА Новости, 16.12.2025
брянск, володарский район, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
Брянск, Володарский район, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы

В Брянске проверяют информацию об увольнении тренеров по фигурному катанию

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об увольнении из спортивного комплекса "Брянск" всех тренеров по фигурному катанию, сообщили в региональном надзорном органе.
"Прокуратурой Володарского района города Брянска организована проверка по сигналу в СМИ "В Брянске из школы фигурного катания ушли все тренеры: родители бьют тревогу", в которой сообщается об увольнении тренерского состава по фигурному катанию ГАУ СК "Брянск"… Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) руководства спортивной школы, а также решен вопрос о необходимости применения мер реагирования", – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора района Сергей Рожков встретился с инициативной группой родителей, они высказали претензии к качеству образовательного процесса. На встрече присутствовали заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, директор регионального департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и представители спортивной школы.
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Инцидент с ударившим фигуристку тренером расследуют, заявила Роднина
БрянскВолодарский районБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
