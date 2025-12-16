Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность

СУРГУТ, 16 дек – РИА Новости. Проект бюджета Сургутского района сформирован на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, он предусматривает значительное финансирование социальной сферы, жилищных программ и модернизации инфраструктуры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В Сургутском районе сформирован проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ находится на рассмотрении в думе района, накануне состоялись публичные слушания. В целом, обсуждение ключевого финансового документа муниципалитета продлится до 26 декабря. В нем заложены задачи бюджетной и налоговой политики Сургутского района на ближайшие три года: обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества жизни населения", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

Глава Сургутского района отметил, что прогнозируемые доходы Сургутского района в 2026 году составят 26,7 миллиарда рублей, в то время как расходы ожидаются на уровне 28,4 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 1,7 миллиарда рублей, который традиционно планируется покрыть за счет доходов от продажи акций и остатков средств на счетах на 1 января. Привлечение кредитов не предусмотрено.

"Бюджет сохраняет социальную направленность. В 2026 году на финансирование социальной сферы – образование, культуру, спорт и здравоохранение и социальную политику – планируется направить 49% расходов, это 14,1 миллиарда рублей. Почти четверть всех средств – 24% или 6,9 миллиарда рублей - предусмотрена на реализацию жилищных программ: расселение непригодного для проживания фонда, поддержку молодых и многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий", - добавил глава муниципалитета.