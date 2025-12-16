Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность - РИА Новости, 16.12.2025
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:05 16.12.2025
Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность
Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургутский район
сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Бюджет Сургутского района Югры сохранит социальную направленность

Проект бюджета Сургутского района сформирован на 2026 год

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
СУРГУТ, 16 дек – РИА Новости. Проект бюджета Сургутского района сформирован на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, он предусматривает значительное финансирование социальной сферы, жилищных программ и модернизации инфраструктуры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе сформирован проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ находится на рассмотрении в думе района, накануне состоялись публичные слушания. В целом, обсуждение ключевого финансового документа муниципалитета продлится до 26 декабря. В нем заложены задачи бюджетной и налоговой политики Сургутского района на ближайшие три года: обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества жизни населения", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сургутский район Югры признан лидером рейтинга прозрачности госзакупок
9 декабря, 15:18
Глава Сургутского района отметил, что прогнозируемые доходы Сургутского района в 2026 году составят 26,7 миллиарда рублей, в то время как расходы ожидаются на уровне 28,4 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 1,7 миллиарда рублей, который традиционно планируется покрыть за счет доходов от продажи акций и остатков средств на счетах на 1 января. Привлечение кредитов не предусмотрено.
"Бюджет сохраняет социальную направленность. В 2026 году на финансирование социальной сферы – образование, культуру, спорт и здравоохранение и социальную политику – планируется направить 49% расходов, это 14,1 миллиарда рублей. Почти четверть всех средств – 24% или 6,9 миллиарда рублей - предусмотрена на реализацию жилищных программ: расселение непригодного для проживания фонда, поддержку молодых и многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий", - добавил глава муниципалитета.
Также Трубецкой уточнил, что на капитальный ремонт объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, автодорог и благоустройство запланировано выделить 777,7 миллиона рублей. Из этой суммы 239,1 миллиона рублей будет направлено на реновацию дорог, 195,8 миллиона – на объекты ЖКХ, 92,4 миллиона – на объекты образования, 50,2 миллиона – на объекты культуры и спорта, а 200,2 миллиона – на благоустройство. Также на текущий ремонт предусмотрено 71,9 миллиона рублей.
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Сургутский район Югры получил допфинансирование на улучшение жилья
4 декабря, 07:00
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
