"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проект для москвичей старшего поколения "Московское долголетие" и национальная платформа Max запустили курс по ознакомлению с платформой "Освой Мах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Max.

"Мах и "Московское долголетие" запустили курс по ознакомлению с национальным мессенджером. Москвичи старшего поколения получат возможность пройти образовательную программу "Освой Мах"... Активные участники курса получат фирменные сувениры", - сказали в пресс-службе.

Участники курса научатся работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками безопасности, а также отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. Вся программа состоит из шести практических уроков - от создания профиля и выбора аватара до организации группового звонка и назначения администраторов чата в Мах.

В курсе смогут принять участие все желающие москвичи старше 55 лет в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет расширена на всю сеть центров и партнеров-поставщиков проекта, уточнили в Мax.