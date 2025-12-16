https://ria.ru/20251216/proekt-2062361115.html
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой - РИА Новости, 16.12.2025
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
Проект для москвичей старшего поколения "Московское долголетие" и национальная платформа Max запустили курс по ознакомлению с платформой "Освой Мах", сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:12:00+03:00
2025-12-16T13:12:00+03:00
2025-12-16T13:12:00+03:00
россия
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060110818.html
https://ria.ru/20251206/chaty-2060267765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мессенджер max
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
РИА Новости: "Московское долголетие" и Max запустили совместный курс
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проект для москвичей старшего поколения "Московское долголетие" и национальная платформа Max запустили курс по ознакомлению с платформой "Освой Мах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Max.
"Мах и "Московское долголетие" запустили курс по ознакомлению с национальным мессенджером. Москвичи старшего поколения получат возможность пройти образовательную программу "Освой Мах"... Активные участники курса получат фирменные сувениры", - сказали в пресс-службе.
Участники курса научатся работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками безопасности, а также отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. Вся программа состоит из шести практических уроков - от создания профиля и выбора аватара до организации группового звонка и назначения администраторов чата в Мах.
В курсе смогут принять участие все желающие москвичи старше 55 лет в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет расширена на всю сеть центров и партнеров-поставщиков проекта, уточнили в Мax.
"В Мax зарегистрировано около 10 миллионов пользователей старшего поколения. Наша цель - помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России
и за рубежом в любое время", - отметил директор по продукту Мax Евгений Ширинкин.