Рейтинг@Mail.ru
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/proekt-2062361115.html
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой - РИА Новости, 16.12.2025
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой
Проект для москвичей старшего поколения "Московское долголетие" и национальная платформа Max запустили курс по ознакомлению с платформой "Освой Мах", сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:12:00+03:00
2025-12-16T13:12:00+03:00
россия
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060110818.html
https://ria.ru/20251206/chaty-2060267765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мессенджер max
Россия, Мессенджер Max
"Московское долголетие" и Max запустили курс по ознакомлению с платформой

РИА Новости: "Московское долголетие" и Max запустили совместный курс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проект для москвичей старшего поколения "Московское долголетие" и национальная платформа Max запустили курс по ознакомлению с платформой "Освой Мах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max
5 декабря, 15:48
"Мах и "Московское долголетие" запустили курс по ознакомлению с национальным мессенджером. Москвичи старшего поколения получат возможность пройти образовательную программу "Освой Мах"... Активные участники курса получат фирменные сувениры", - сказали в пресс-службе.
Участники курса научатся работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками безопасности, а также отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. Вся программа состоит из шести практических уроков - от создания профиля и выбора аватара до организации группового звонка и назначения администраторов чата в Мах.
В курсе смогут принять участие все желающие москвичи старше 55 лет в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет расширена на всю сеть центров и партнеров-поставщиков проекта, уточнили в Мax.
"В Мax зарегистрировано около 10 миллионов пользователей старшего поколения. Наша цель - помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время", - отметил директор по продукту Мax Евгений Ширинкин.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
6 декабря, 10:08
 
РоссияМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала