21:27 16.12.2025
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
Южный окружной военный суд приговорил украинского пограничника Дениса Сторожука и жительницу ДНР Валентину Заярную, планировавших по заданию украинской разведки РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:27:00+03:00
2025-12-16T21:27:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
донецкая народная республика
украина
россия
Новости
происшествия, донецкая народная республика, украина, россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР

Суд в Ростове дал 34 года украинскому пограничнику за подготовку теракта в ДНР

© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил украинского пограничника Дениса Сторожука и жительницу ДНР Валентину Заярную, планировавших по заданию украинской разведки взорвать депутата народного совета ДНР, к 22 и 12 годам лишения свободы соответственно, сообщил РИА Новости представитель суда.
«
"В соответствии с приговором суда Сторожуку назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима, Заярной - 12 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он.
3 апреля, 10:43
В Москве судят повара, отправлявшего военным бомбы в посылках
3 апреля, 10:43
По данным следствия, Сторожук работал начальником оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. С февраля 2022 года он принимал участие в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ в составе объединенной группировки сил Украины на территории Мариуполя.
Позже сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины поручил ему взорвать зампредседателя комитета по безопасности и обороне народного совета ДНР. К совершению теракта Сторожук привлек свою знакомую Заярную, вместе с которой установил наблюдение за депутатом.
Для организации взрыва 19 марта 2023 года сотрудник ГУР МО Украины отправил им элементы СВУ. Посылку забрала посредник, которая сообщила об этом в УФСБ России по ДНР. Оперативники заменили содержимое посылки на муляж, который спустя несколько дней забрала Заярная и привезла Сторожуку. Позже оперативники изъяли у него посылку и задержали подозреваемых.
Кроме того, как установило следствие, в мае-июне 2022 года Сторожук подобрал на территории кислородного цеха завода "Азовсталь" в Мариуполе реактивную противотанковую гранату РПГ-19 "Муха", три корпуса ручных осколочных наступательных гранат с запалами и бризантное взрывчатое вещество. Позже он попытался сделать из них СВУ, которое прятал в квартире.
3 апреля, 13:58
Прокурор попросил 18 лет для повара, отправлявшего бомбы в посылках военным
3 апреля, 13:58
 
Происшествия Донецкая Народная Республика Украина Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
