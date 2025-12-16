Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил украинского пограничника Дениса Сторожука и жительницу ДНР Валентину Заярную, планировавших по заданию украинской разведки взорвать депутата народного совета ДНР, к 22 и 12 годам лишения свободы соответственно, сообщил РИА Новости представитель суда.

« "В соответствии с приговором суда Сторожуку назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима, Заярной - 12 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он.

По данным следствия, Сторожук работал начальником оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины . С февраля 2022 года он принимал участие в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ в составе объединенной группировки сил Украины на территории Мариуполя

Позже сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины поручил ему взорвать зампредседателя комитета по безопасности и обороне народного совета ДНР . К совершению теракта Сторожук привлек свою знакомую Заярную, вместе с которой установил наблюдение за депутатом.

Для организации взрыва 19 марта 2023 года сотрудник ГУР МО Украины отправил им элементы СВУ. Посылку забрала посредник, которая сообщила об этом в УФСБ России по ДНР. Оперативники заменили содержимое посылки на муляж, который спустя несколько дней забрала Заярная и привезла Сторожуку. Позже оперативники изъяли у него посылку и задержали подозреваемых.