Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР - РИА Новости, 16.12.2025
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
Южный окружной военный суд приговорил украинского пограничника Дениса Сторожука и жительницу ДНР Валентину Заярную, планировавших по заданию украинской разведки РИА Новости, 16.12.2025
Украинскому пограничнику вынесли приговор за попытку взорвать депутата ДНР
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил украинского пограничника Дениса Сторожука и жительницу ДНР Валентину Заярную, планировавших по заданию украинской разведки взорвать депутата народного совета ДНР, к 22 и 12 годам лишения свободы соответственно, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В соответствии с приговором суда Сторожуку назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима, Заярной - 12 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он.
По данным следствия, Сторожук работал начальником оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины
. С февраля 2022 года он принимал участие в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ
в составе объединенной группировки сил Украины на территории Мариуполя
.
Позже сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины поручил ему взорвать зампредседателя комитета по безопасности и обороне народного совета ДНР
. К совершению теракта Сторожук привлек свою знакомую Заярную, вместе с которой установил наблюдение за депутатом.
Для организации взрыва 19 марта 2023 года сотрудник ГУР МО Украины отправил им элементы СВУ. Посылку забрала посредник, которая сообщила об этом в УФСБ России по ДНР. Оперативники заменили содержимое посылки на муляж, который спустя несколько дней забрала Заярная и привезла Сторожуку. Позже оперативники изъяли у него посылку и задержали подозреваемых.
Кроме того, как установило следствие, в мае-июне 2022 года Сторожук подобрал на территории кислородного цеха завода "Азовсталь" в Мариуполе реактивную противотанковую гранату РПГ-19 "Муха", три корпуса ручных осколочных наступательных гранат с запалами и бризантное взрывчатое вещество. Позже он попытался сделать из них СВУ, которое прятал в квартире.