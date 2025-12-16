Рейтинг@Mail.ru
Приднестровские экономисты обсудили ограничительные меры Молдавии
17:24 16.12.2025
Приднестровские экономисты обсудили ограничительные меры Молдавии
Приднестровские экономисты обсудили ограничительные меры Молдавии
Приднестровские экономисты обсудили ограничительные меры Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Молдавские и приднестровские эксперты в области экономики обсудили во вторник в Бендерах ограничительные меры Молдавия в отношении экономических агентов Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики.
"В повестке дня – темы, связанные с необоснованным взиманием таможенных пошлин с экономических агентов Приднестровья и препятствиями экспортным операциям некоторых приднестровских предприятий", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что ограничительные меры Молдавии являются одним из факторов, провоцирующих инфляционные процессы в Приднестровье, негативно сказываются на бюджете ПМР.
Также был затронут вопрос экспорта металлопроката в том числе с учетом переговоров о квотах Европейского союза.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
