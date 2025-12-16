Парламент Приднестровья поддержит введение режима ЧП из-за энергокризиса

«

"Профильный комитет рассмотрел указ президента о введении ЧП в экономике, и депутаты приняли решение поддержать данную меру. Она необходима сейчас. Мы, как и все органы власти принимаем все возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. В текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования", - сказала Залевская.