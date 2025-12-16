Парламент Приднестровья поддержит введение режима ЧП из-за энергокризиса

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщила во вторник РИА Новости спикер Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Татьяна Залевская.
«
"Профильный комитет рассмотрел указ президента о введении ЧП в экономике, и депутаты приняли решение поддержать данную меру. Она необходима сейчас. Мы, как и все органы власти принимаем все возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. В текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования", - сказала Залевская.
Спикер добавила, что указ главы ПМР будет рассмотрен на чрезвычайном заседании сессии Верховного совета. По ее словам, дату его проведения определит президиум парламента в ближайшее время.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.