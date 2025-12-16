Рейтинг@Mail.ru
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 16.12.2025 (обновлено: 11:56 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/prichina-2062326127.html
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети - РИА Новости, 16.12.2025
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
Причиной пожара в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области, где погибли женщина и двое детей, могла стать непотушенная сигарета, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:55:00+03:00
2025-12-16T11:56:00+03:00
происшествия
кичменгский городок
вологодская область
россия
георгий филимонов
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062311955_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_61e506b2dcb20aa959bb62b66a80cfe3.jpg
https://ria.ru/20251213/peterburg-2061883332.html
кичменгский городок
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062311955_31:0:971:705_1920x0_80_0_0_833f4d0e161a4a407db5b423f6d291ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кичменгский городок, вологодская область, россия, георгий филимонов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кичменгский Городок, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети

Филимонов: причиной пожара в Вологодской области могла стать сигарета

© ГУ МЧС России по Вологодской областиПожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео
Пожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© ГУ МЧС России по Вологодской области
Пожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Причиной пожара в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области, где погибли женщина и двое детей, могла стать непотушенная сигарета, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Региональное управление СК РФ во вторник сообщило, что при пожаре в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области погибли женщина и двое детей. Как заявили в региональном управлении МЧС, до прибытия пожарных из одной из квартир смогли выбраться мужчина с трёхлетним сыном. Его 28-летняя сожительница и ещё двое детей (10-летняя девочка и 9-летний мальчик), предположительно, остались в доме.
"Поручил в кратчайшие сроки обеспечить поддержку эвакуированным, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семье. Поддержку выделим из областного бюджета. Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета", – написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре
13 декабря, 20:39
 
ПроисшествияКичменгский ГородокВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала