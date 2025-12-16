https://ria.ru/20251216/prichina-2062326127.html
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
Причиной пожара в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области, где погибли женщина и двое детей, могла стать непотушенная сигарета, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
Филимонов: причиной пожара в Вологодской области могла стать сигарета