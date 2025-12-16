https://ria.ru/20251216/prevoskhodstvo-2062261326.html
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон заявил о высокой боеспособности и технической мощи российской армии, которая значительно превосходит британскую как в боевом опыте, так и в численности.
"Мы не должны питать иллюзий по поводу того, что Россия
располагает мощными, все более технически совершенными, а теперь и обладающими большим боевым опытом вооруженными силами", — сказал Найтон во время выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований* (RUSI*) (признан нежелательной организацией в России).
Он подчеркнул, что численность российских военнослужащих превышает 1,1 миллиона человек, в то время как оборонные расходы достигают порядка 7% от ВВП страны. Тем временем численность армии Великобритании
составляет немногим более 70 000 солдат, а правительство намерено увеличить расходы на оборону лишь до 2,5% ВВП с 2,3% к 2027 году.
Найтон подчеркнул, что Россия разрабатывает новые системы вооружений: "Торпеды с ядерными боеголовками и крылатые ракеты с ядерными двигателями, которые выводят ядерное оружие в космос. Итак, абсолютно очевидно, что мощи России стоит опасаться".
* Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации