Рейтинг@Mail.ru
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/prevoskhodstvo-2062261326.html
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии - РИА Новости, 16.12.2025
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон заявил о высокой боеспособности и технической мощи российской армии, которая значительно превосходит... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:42:00+03:00
2025-12-16T01:42:00+03:00
в мире
россия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980252_0:77:1571:961_1920x0_80_0_0_24748f5ca33b4eeb9114bdb83c2b0ec7.jpg
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980252_0:0:1384:1038_1920x0_80_0_0_54c6ced6112696bd45c2e9ab2b41a2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии

Глава вооруженных сил Британии Найтон заявил о превосходстве российской армии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоенная техника во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
Военная техника во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Военная техника во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон заявил о высокой боеспособности и технической мощи российской армии, которая значительно превосходит британскую как в боевом опыте, так и в численности.
"Мы не должны питать иллюзий по поводу того, что Россия располагает мощными, все более технически совершенными, а теперь и обладающими большим боевым опытом вооруженными силами", — сказал Найтон во время выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований* (RUSI*) (признан нежелательной организацией в России).
Он подчеркнул, что численность российских военнослужащих превышает 1,1 миллиона человек, в то время как оборонные расходы достигают порядка 7% от ВВП страны. Тем временем численность армии Великобритании составляет немногим более 70 000 солдат, а правительство намерено увеличить расходы на оборону лишь до 2,5% ВВП с 2,3% к 2027 году.
Найтон подчеркнул, что Россия разрабатывает новые системы вооружений: "Торпеды с ядерными боеголовками и крылатые ракеты с ядерными двигателями, которые выводят ядерное оружие в космос. Итак, абсолютно очевидно, что мощи России стоит опасаться".
* Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Британия перешла в режим "готовности к войне"
2 июня, 13:34
 
В миреРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала