Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России - РИА Новости, 16.12.2025
10:41 16.12.2025
Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России
Премьер Финляндии Петтери Орпо попытался объяснить "плохое" состояние экономики своей страны якобы угрозой со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что...
2025
Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо попытался объяснить "плохое" состояние экономики своей страны якобы угрозой со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Ранее Орпо признал, что рост экономики его страны "не соответствует желаемому" из-за закрытия границы с Россией, сокращения торговли и импорта из РФ.
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией
19 мая, 19:54
"Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", - сказал Орпо изданию Financial Times.
Конкретные примеры, как Россия якобы повлияла на экономику Финляндии, Орпо не привел.
Еврокомиссия ранее начала процедуру усиленного наблюдения за Финляндией из-за превышения дефицита бюджета. Страна должна будет отчитаться о принятых мерах по снижению дефицита в апреле 2026 года. В октябре уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных 10,3%.
Кабмин Финляндии ранее согласовал дополнительное сокращение бюджета на 1 миллиард евро в дополнение к уже сэкономленным за последние два года 9 миллиардам. Сокращения в первую очередь затрагивают субсидии на строительство жилья, корпоративные субсидии и выделение средств на международное сотрудничество в целях развития.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России
12 ноября, 08:00
Орпо заявлял в феврале 2024 года, что правительство намерено принять более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В частности, для решения этой задачи власти повысили НДС с 24% до 25,5%, сократили расходы на социальную сферу, урезали пособия. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты.
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Финляндии выступил за создание ОЭЗ на границе с Россией
10 декабря, 18:30
 
В миреФинляндияРоссияЕвропаПеттери ОрпоПавел КузнецовНАТОЕврокомиссия
 
 
