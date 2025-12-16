МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо попытался объяснить "плохое" состояние экономики своей страны якобы угрозой со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
"Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", - сказал Орпо изданию Financial Times.
Конкретные примеры, как Россия якобы повлияла на экономику Финляндии, Орпо не привел.
Еврокомиссия ранее начала процедуру усиленного наблюдения за Финляндией из-за превышения дефицита бюджета. Страна должна будет отчитаться о принятых мерах по снижению дефицита в апреле 2026 года. В октябре уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных 10,3%.
Кабмин Финляндии ранее согласовал дополнительное сокращение бюджета на 1 миллиард евро в дополнение к уже сэкономленным за последние два года 9 миллиардам. Сокращения в первую очередь затрагивают субсидии на строительство жилья, корпоративные субсидии и выделение средств на международное сотрудничество в целях развития.
Орпо заявлял в феврале 2024 года, что правительство намерено принять более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В частности, для решения этой задачи власти повысили НДС с 24% до 25,5%, сократили расходы на социальную сферу, урезали пособия. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты.
