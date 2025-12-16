Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной
12:42 16.12.2025 (обновлено: 12:50 16.12.2025)
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине последовательна, она понятна Вашингтону и Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
россия, украина, вашингтон (штат), дмитрий песков, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиция России по урегулированию конфликта на Украине последовательна, она понятна Вашингтону и Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна, и она понятна американцам. И, в целом, она понятна и украинцам - мы в этом убеждены", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков ответил на вопрос о последнем телефонном разговоре Путина и Трампа
Заголовок открываемого материала