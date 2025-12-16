https://ria.ru/20251216/pozitsiya-2062350448.html
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной - РИА Новости, 16.12.2025
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине последовательна, она понятна Вашингтону и Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:42:00+03:00
2025-12-16T12:42:00+03:00
2025-12-16T12:50:00+03:00
россия
украина
вашингтон (штат)
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062353188.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вашингтон (штат), дмитрий песков, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков назвал позицию России по урегулированию на Украине последовательной
Песков: позиция Москвы по урегулированию на Украине понятна Вашингтону и Киеву