Во Владимирской области загорелась пилорама
Во Владимирской области загорелась пилорама - РИА Новости, 16.12.2025
Во Владимирской области загорелась пилорама
Пилорама загорелась в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:29:00+03:00
2025-12-16T22:29:00+03:00
2025-12-16T22:35:00+03:00
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный
владимирская область
гусь-хрустальный
Во Владимирской области загорелась пилорама
Во Владимирской области на площади 1550 квадратных метров загорелась пилорама