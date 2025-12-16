Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области загорелась пилорама
22:29 16.12.2025 (обновлено: 22:35 16.12.2025)
Во Владимирской области загорелась пилорама
Во Владимирской области загорелась пилорама
Пилорама загорелась в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный
владимирская область
гусь-хрустальный
2025
происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный
Происшествия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный
Во Владимирской области на площади 1550 квадратных метров загорелась пилорама

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Пилорама загорелась в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области, пожар локализован на площади 1550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону.
"Пожар на пилораме в Гусь-Хрустальном округе локализован на (площади – ред.) 1550 квадратных метров", - сообщает ГУМЧС на платформе Max.
Отмечается, что пожар произошел в деревне Лесниково. Пострадавших нет. К тушению привлекаются 16 человек личного состава и шесть единиц техники.
В Сочи загорелись складские помещения
14 декабря, 11:29
Происшествия
 
 
