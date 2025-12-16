На заводе в Свердловской области произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Пожар произошел в одном из цехов Первоуральского трубного завода (ПНТЗ) в Свердловской области на площади 14 квадратных метров, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Шестнадцатого декабря в 09.05 (07.05 мск - ред.) в одном из цехов предприятия произошло возгорание. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Возгорание локализовано в 09.30 (07.30 мск - ред.) собственными силами предприятия, пожар полностью потушен. В целях обеспечения безопасности оборудование цеха было временно приостановлено, а сотрудники эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в пресс-службе.