На заводе в Свердловской области произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов Первоуральского трубного завода (ПНТЗ) в Свердловской области на площади 14 квадратных метров, возгорание ликвидировано, никто... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
свердловская область
свердловская область
Новости
На заводе в Свердловской области произошел пожар, пострадавших нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Пожар произошел в одном из цехов Первоуральского трубного завода (ПНТЗ) в Свердловской области на площади 14 квадратных метров, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Шестнадцатого декабря в 09.05 (07.05 мск - ред.) в одном из цехов предприятия произошло возгорание. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Возгорание локализовано в 09.30 (07.30 мск - ред.) собственными силами предприятия, пожар полностью потушен. В целях обеспечения безопасности оборудование цеха было временно приостановлено, а сотрудники эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что пробы воздуха в цехе показали, что персонал может вернуться на рабочие места, ведется перезапуск оборудования. Причины возгорания устанавливаются.