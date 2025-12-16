Рейтинг@Mail.ru
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:28 16.12.2025
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В салонах автобусов "Мострансавто" начали звучать поздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья и пожелания от Деда Мороза из Великого Устюга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Принять участие в специальном предновогоднем проекте "Мострансавто" в течение двух недель мог каждый юный житель региона. В итоге предприятие получило свыше 30 аудиопоздравлений от ребят. Так, трогательные и добрые пожелания, записанные голосами детей, можно услышать в автобусах на различных маршрутах в 17 городах Подмосковья.
Кроме того, пассажиры автобусов "Мострансавто" услышат пожелания от главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Все поздравления в салонах транспортных средств будут транслироваться до конца январских каникул.
Более 81 тысячи объектов недвижимости поставили на учет в МО за 2025 год
