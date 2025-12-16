https://ria.ru/20251216/pozdravlenie-2062403102.html
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2025
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
В салонах автобусов "Мострансавто" начали звучать поздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья и пожелания от Деда Мороза из Великого Устюга,... РИА Новости, 16.12.2025
Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья
Новогодние поздравления начали звучать в подмосковных автобусах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В салонах автобусов "Мострансавто" начали звучать поздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья и пожелания от Деда Мороза из Великого Устюга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Принять участие в специальном предновогоднем проекте "Мострансавто" в течение двух недель мог каждый юный житель региона. В итоге предприятие получило свыше 30 аудиопоздравлений от ребят. Так, трогательные и добрые пожелания, записанные голосами детей, можно услышать в автобусах на различных маршрутах в 17 городах Подмосковья.
Кроме того, пассажиры автобусов "Мострансавто" услышат пожелания от главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Все поздравления в салонах транспортных средств будут транслироваться до конца январских каникул.