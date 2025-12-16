Поздравления от Деда Мороза начали транслировать в автобусах Подмосковья

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В салонах автобусов "Мострансавто" начали звучать поздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья и пожелания от Деда Мороза из Великого Устюга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Принять участие в специальном предновогоднем проекте "Мострансавто" в течение двух недель мог каждый юный житель региона. В итоге предприятие получило свыше 30 аудиопоздравлений от ребят. Так, трогательные и добрые пожелания, записанные голосами детей, можно услышать в автобусах на различных маршрутах в 17 городах Подмосковья.