https://ria.ru/20251216/povyshenie-2062457754.html
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти - РИА Новости, 16.12.2025
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Создание благоприятных условий для жителей Белгородской области, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы остаются ключевыми... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:03:00+03:00
2025-12-16T18:03:00+03:00
2025-12-16T18:03:00+03:00
белгородская область
белгородская область
донбасс
херсонская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062455031_0:82:1170:740_1920x0_80_0_0_88aaac3467c88a1e90b45db29f34670c.jpg
https://ria.ru/20251208/mera-2060670735.html
https://ria.ru/20251203/semi-2059484505.html
белгородская область
донбасс
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062455031_96:0:1085:742_1920x0_80_0_0_806ae6ad8ba5cfc17e6283bbfb1decf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, донбасс, херсонская область , юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Донбасс, Херсонская область , Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Юрий Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача власти региона
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание благоприятных условий для жителей Белгородской области, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы остаются ключевыми задачами региональной власти, сообщил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
Спикер регионального парламента принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Так, на заседании комиссии по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему Российской Федерации обсудили инициативы для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Белгородская область осознает важность всесторонней поддержки новых регионов. Наши приграничные субъекты стоят стеной в борьбе с украинским неонацистским режимом. К большому горю, мы, как никто другой, не понаслышке знаем, что такое настоящая война, и никогда не забудем, какой ценой, сколькими жизнями мирных жителей и военнослужащих, включая бойцов территориальной обороны, завоевывается право на самоопределение", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Также он рассказал, что на пленарном заседании Совета законодателей обсудили обеспечение доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили жилищно-коммунальному хозяйству, мерам поддержки, в частности — семейной ипотеке.
Председатель Белгородской областной Думы подчеркнул, что в регионе прилагаются максимальные усилия для развития жилищной инфраструктуры и обеспечения доступности жилья, сформирована законодательная база отрасли, предусмотрены меры социальной поддержки многодетных семей, детей-сирот, семей участников специальной военной операции и других категорий граждан.
"Создание благоприятных условий для наших земляков, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы — именно это остается ключевыми задачами региональной власти. Наша главная цель неизменна — несмотря ни на какие трудности, удерживать курс уверенного развития и обеспечивать благополучие жителей Белгородчины", – заявил Клепиков по итогам события.