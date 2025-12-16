Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание благоприятных условий для жителей Белгородской области, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы остаются ключевыми задачами региональной власти, сообщил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.

Спикер регионального парламента принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Так, на заседании комиссии по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему Российской Федерации обсудили инициативы для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

"Белгородская область осознает важность всесторонней поддержки новых регионов. Наши приграничные субъекты стоят стеной в борьбе с украинским неонацистским режимом. К большому горю, мы, как никто другой, не понаслышке знаем, что такое настоящая война, и никогда не забудем, какой ценой, сколькими жизнями мирных жителей и военнослужащих, включая бойцов территориальной обороны, завоевывается право на самоопределение", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.

Также он рассказал, что на пленарном заседании Совета законодателей обсудили обеспечение доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили жилищно-коммунальному хозяйству, мерам поддержки, в частности — семейной ипотеке.

Председатель Белгородской областной Думы подчеркнул, что в регионе прилагаются максимальные усилия для развития жилищной инфраструктуры и обеспечения доступности жилья, сформирована законодательная база отрасли, предусмотрены меры социальной поддержки многодетных семей, детей-сирот, семей участников специальной военной операции и других категорий граждан.