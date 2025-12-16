Рейтинг@Mail.ru
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти - РИА Новости, 16.12.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
18:03 16.12.2025
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Создание благоприятных условий для жителей Белгородской области, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы остаются ключевыми... РИА Новости, 16.12.2025
белгородская область
белгородская область
донбасс
херсонская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
белгородская область
донбасс
херсонская область
белгородская область, донбасс, херсонская область , юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Донбасс, Херсонская область , Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти

Юрий Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача власти региона

Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной Думы
Клепиков: повышение качества жизни белгородцев – задача областной власти . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание благоприятных условий для жителей Белгородской области, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы остаются ключевыми задачами региональной власти, сообщил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
Спикер регионального парламента принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Так, на заседании комиссии по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему Российской Федерации обсудили инициативы для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Белгородские многодетные семьи получат новую меру поддержки
8 декабря, 20:02
"Белгородская область осознает важность всесторонней поддержки новых регионов. Наши приграничные субъекты стоят стеной в борьбе с украинским неонацистским режимом. К большому горю, мы, как никто другой, не понаслышке знаем, что такое настоящая война, и никогда не забудем, какой ценой, сколькими жизнями мирных жителей и военнослужащих, включая бойцов территориальной обороны, завоевывается право на самоопределение", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Также он рассказал, что на пленарном заседании Совета законодателей обсудили обеспечение доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили жилищно-коммунальному хозяйству, мерам поддержки, в частности — семейной ипотеке.
Председатель Белгородской областной Думы подчеркнул, что в регионе прилагаются максимальные усилия для развития жилищной инфраструктуры и обеспечения доступности жилья, сформирована законодательная база отрасли, предусмотрены меры социальной поддержки многодетных семей, детей-сирот, семей участников специальной военной операции и других категорий граждан.
"Создание благоприятных условий для наших земляков, повышение качества их жизни, а также комплексное развитие социальной сферы — именно это остается ключевыми задачами региональной власти. Наша главная цель неизменна — несмотря ни на какие трудности, удерживать курс уверенного развития и обеспечивать благополучие жителей Белгородчины", – заявил Клепиков по итогам события.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Более 130 млн рублей получили 430 белгородских семей по нацпроекту "Семья"
3 декабря, 12:47
 
Белгородская областьБелгородская областьДонбассХерсонская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
