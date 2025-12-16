Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/posolstvo-2062481313.html
Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага
Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага - РИА Новости, 16.12.2025
Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага
Посольство России в Лондоне отметило продолжение антироссийской истерии и призвало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:58:00+03:00
2025-12-16T19:58:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251216/sanktsii-2062275246.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Великобритания
Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага

Посольство в Лондоне призвало Британию прекратить изображать из России врага

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Посольство России в Лондоне отметило продолжение антироссийской истерии и призвало власти Великобритании прекратить изображать из России врага.
В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе высказались об антироссийских санкциях
Вчера, 05:14
"Сообща и целенаправленно они рисуют острую и всеобъемлющую угрозу, которую якобы испытывает Соединённое Королевство со стороны России. Стращают "сынов и дочерей нации" тем, что им нужно готовиться сражаться – очевидно, с нашей страной. Вспоминают весь наработанный за последние годы перечень беспочвенных обвинений. Нам вменяют кибератаки на магазины Marks & Spencer, хаос в бездарном управлении аэропортами, изучение подводной инфраструктуры, какие-то поджоги и дезинформацию. Приписывают якобы агрессивные намерения в отношении соседей и НАТО. За этим следуют призывы к мобилизации государства и общества, а также ещё более жёсткой линии в отношении нашей страны... Вновь призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как подчеркивается в комментарии, Лондон "будто бы не слышит" заявления президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"У России нет планов, намерений или причин вступать с Соединённым Королевством в вооружённое противоборство, чем местная пресса пугает свою аудиторию. Все наветы в жанре "гибридных угроз" также совершенно безосновательны," - заявили в посольстве, подчеркнув, что нагнетание российской угрозы не помогает в решении многочисленных проблем Великобритании в сферах налогообложения, здравоохранения, миграции, международной торговли, энергетики и новейших технологий.
"В попытке толкнуть европейские государства на путь войны с нашей страной мы видим, в первую очередь, стремление прикрыть провалы собственной политики", - говорится в комментарии.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
Вчера, 05:52
 
В миреРоссияЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала