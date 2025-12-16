Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага

ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Посольство России в Лондоне отметило продолжение антироссийской истерии и призвало власти Великобритании прекратить изображать из России врага.
В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.
"Сообща и целенаправленно они рисуют острую и всеобъемлющую угрозу, которую якобы испытывает Соединённое Королевство со стороны России. Стращают "сынов и дочерей нации" тем, что им нужно готовиться сражаться – очевидно, с нашей страной. Вспоминают весь наработанный за последние годы перечень беспочвенных обвинений. Нам вменяют кибератаки на магазины Marks & Spencer, хаос в бездарном управлении аэропортами, изучение подводной инфраструктуры, какие-то поджоги и дезинформацию. Приписывают якобы агрессивные намерения в отношении соседей и НАТО. За этим следуют призывы к мобилизации государства и общества, а также ещё более жёсткой линии в отношении нашей страны... Вновь призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как подчеркивается в комментарии, Лондон "будто бы не слышит" заявления президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"У России нет планов, намерений или причин вступать с Соединённым Королевством в вооружённое противоборство, чем местная пресса пугает свою аудиторию. Все наветы в жанре "гибридных угроз" также совершенно безосновательны," - заявили в посольстве, подчеркнув, что нагнетание российской угрозы не помогает в решении многочисленных проблем Великобритании в сферах налогообложения, здравоохранения, миграции, международной торговли, энергетики и новейших технологий.
"В попытке толкнуть европейские государства на путь войны с нашей страной мы видим, в первую очередь, стремление прикрыть провалы собственной политики", - говорится в комментарии.