Посольство в Лондоне призвало прекратить изображать из России врага

"Сообща и целенаправленно они рисуют острую и всеобъемлющую угрозу, которую якобы испытывает Соединённое Королевство со стороны России. Стращают "сынов и дочерей нации" тем, что им нужно готовиться сражаться – очевидно, с нашей страной. Вспоминают весь наработанный за последние годы перечень беспочвенных обвинений. Нам вменяют кибератаки на магазины Marks & Spencer, хаос в бездарном управлении аэропортами, изучение подводной инфраструктуры, какие-то поджоги и дезинформацию. Приписывают якобы агрессивные намерения в отношении соседей и НАТО. За этим следуют призывы к мобилизации государства и общества, а также ещё более жёсткой линии в отношении нашей страны... Вновь призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.