МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидеры восьми стран на востоке Евросоюза в ходе саммита в Хельсинки во вторник намерены получить как можно больше финансирования от ЕС для проектов с сфере безопасности, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.
При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
По словам источника, впоследствии к инициативе планируется привлечь другие заинтересованные страны на западе ЕС, в частности, Германию, Данию и Нидерланды.
Как передает Блумберг, участники саммита в Хельсинки также планируют выпустить совместное заявление с изложением своих приоритетов, к которым относится противодействие БПЛА и военная мобильность. При этом ни одна из стран ни разу не привела никаких доказательств того, что инциденты с дронами на их территории были как-либо связаны с РФ, а Москва не раз опровергала свою причастность.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
