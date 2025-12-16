https://ria.ru/20251216/pomolvka-2062287418.html
Трамп-младший сообщил о помолвке
Трамп-младший сообщил о помолвке
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:46:00+03:00
в мире
дональд трамп-младший
дональд трамп
Новости
в мире, дональд трамп-младший, дональд трамп
Трамп-младший сообщил о помолвке
Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон