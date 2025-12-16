Рейтинг@Mail.ru
Трамп-младший сообщил о помолвке - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/pomolvka-2062287418.html
Трамп-младший сообщил о помолвке
Трамп-младший сообщил о помолвке - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп-младший сообщил о помолвке
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:46:00+03:00
2025-12-16T08:46:00+03:00
в мире
дональд трамп-младший
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974564865_191:96:3072:1717_1920x0_80_0_0_6e8525941b284a2b21d24864095fb80c.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060830401.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974564865_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_40e10842fc31f7a04147e90fa8f9f09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп-младший, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп
Трамп-младший сообщил о помолвке

Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сын американского лидера Дональд Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон.
"Она сказала да", - заявил Трамп-младший в Белом доме, видеофрагмент опубликовала американская журналистка Лора Лумер в соцсети Х.
По информации издания Page Six, пара начала отношения в 2024 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп прокомментировал слова своего сына об отдалении США от Украины
9 декабря, 14:36
 
В миреДональд Трамп-младшийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала